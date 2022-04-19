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Украина сорвала важный план РФ с наемниками – инсайд Геращенко

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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19 апреля, 22:45
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Набор наемников в России сорван полностью благодаря работе украинских кибервойск
Антон Геращенко рассказал, как Украина помешала России нарастить военные силы
Антон Геращенко рассказал, как Украина помешала России нарастить военные силы / Фото: Коллаж: Сегодня

Информационное оружие – сильнее ядерного, а Украина, как в свое время Афганистан для "совка", станет гвоздем в гробу Владимира Путина и его режима. Так считает советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом он рассказал Наталье Влащенко специально для Youtube-канала "Україна 24".

"Пропаганда сильнее ядерного оружия", — заявил Антон Геращенко.

Он напомнил, что Гитлер через пропаганду объединил вокруг себя немцев, чтобы ненавидеть другие народы.

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"У немцев была идея убивать евреев, а у россиян – украинцев, а после нас – казахов, эстонцев, латышей, поляков. Это новая версия нацизма, где россияне как будто лучше других. Но как показывают результаты работы наших военных, наше оружие убивает и россиян, и чеченцев, и бурятов, и всех, кого пропагандой путин направил умирать", — пояснил Геращенко.

Он считает, что важнейшим информационным оружием для украинцев в сложившихся обстоятельствах является необходимость доносить правду о том, что действительно происходит в Украине.

"Главная правда состоит в том, что здесь оккупантов убивают, безжалостно, разрывая на части. Мы создали ряд Telegram-каналов, которые эту информацию доносят, и спасибо Павлу Дурову, что не закрывает их. Правда он и российские пропагандистские не закрывает, ну да ладно… Так вот мы показываем, как от россиян часто ничего не остается", — рассказал советник главы МВД.

Геращенко убежден, что это работает на нежелание россиян идти воевать.

"Могу сказать о практической части работы украинских кибервойск. Полностью сорван набор наемников. В РФ хотели вербовать наемников за деньги воевать в Украине, поскольку без денег воевать идти никто не хочет. Так вот в Приднестровье, где был поставлен план в 15 тысяч наемников за 100 тысяч рублей, не пришел вообще никто", — отчитался Антон Геращенко.

По его словам, похожая ситуация сложилась и в Южной Осетии.

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"Там 50 или 70 тысяч всего населения, воевать не захотел никто. А те, кого пропагандисты сюда направили, через неделю вернулись назад, потому что поняли, что в Украине их ждет смерть", — подытожил Гращенко.

По словам советника главы МВД Украины, в Абхазии такая же ситуация. В россии полностью сорван набор наемников.

"Сейчас студия пропагандистки Скабеевой пытается призвать к мобилизации еще 300, 500, 700 тысяч мужчин, но они так же будут здесь погибать. Напомню, именно Афганистан был одним из гвоздей в гроб СССР. Так и Украина станет серьезным фактором, который вгонит в гроб путина и ту россию, которую он построил", – не сомневается Антон Геращенко.

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