После освобождения Рыжого леса от радиации оккупанты отступили на территорию Беларуси

Пограничники контролируют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Силы обороны страны вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта покинули российские оккупанты.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

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По словам пограничников, это сделать помогли сами орки, которые в муках, но не долго, будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации.

"Что здесь скажешь -"на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!". Если путинским алкоголикам-хенералам своих не жалко – нам тем более. Пусть каждый непрошенец запомнит, что не только украинские люди будут гнать всех орков вслед за русским кораблем. Их отовсюду будет выживать и сама украинская земля", – отметили в ГПСУ.

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