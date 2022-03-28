Украинцы призвали мир сменить адреса посольств РФ на улицу Украины

МИД надеется, что такой шаг будет способствовать изолированию России и депутинизации мира

В МИД хотят разместить российские посольства по всему миру на улицах Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В мире 28 марта стартовала кампания Ukraine Street, призывающая местных жителей поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами России в улицы Украины.

Кампания по поддержке украинского народа, который защищает свою независимость в войне с Россией, началась в 53 городах 34 стран, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

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"Разместить российские посольства по всему миру на улицах Украины – это также часть наших усилий по изолированию России и депутинизации мира. Россиянам придется буквально читать название "Украина" везде и всегда. Ежедневное напоминание о том, что Украина – суверенное государство, которое победит и будет существовать всегда, как бы Россия ни пыталась отрицать наше право на существование", – отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На сайте uastreet.world собраны ссылки на петиции по переименованию улиц, где размещаются посольства и консульства государства-агрессора во всех городах. Каждый украинец может помочь проекту, если пригласит своих родных и друзей за границей подписывать петицию для города и страны, где они находятся.

Вступить в кампанию жители других стран могут следующим образом:

Найти на сайте uastreet.world ссылку на существующую петицию для своего города и подписать ее. Или сообщить организаторам о необходимости создать новую петицию, если города нет в списке.

Поделиться петицией с друзьями и местным сообществом.

Обратиться к своему муниципалитету и местным депутатам с просьбой переименовать улицу.

"Дерусификация" улиц в Украине

Жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой переименовать улицы и площади, названные в честь известных россиян.

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"Многие улицы, площади, скверы, переулки нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", — говорится в обращении к Ужгородскому городскому совету.

Авторы обращения предложили переименовать более 40 улиц города, в частности Гагарина, Декабристов, Достоевского, Лермонтова, Ломоносова, Пушкина, Толстого, Чайковского, Чехова.

Также ужгородцы попросили демонтировать бюст Пушкина в центе Ужгорода.