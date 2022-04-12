Украине нужно вооружение, а РФ совершает химические атаки: главные заявления власти за утро 12 апреля

Также российские оккупанты до Мариуполя уже применяли химическое оружие в Гостомеле под Киевом

Украинским военным нужно больше оружия для защиты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы деблокировать Мариуполь. Международных партнеров приходится убеждать в том, что оружие действительно очень необходимо. Кроме этого, оккупанты в Мариуполе использовали химическое оружие. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными "уже обсуждалось" и означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 12 апреля.

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Украина могла бы деблокировать Мариуполь

Если бы международные партнеры направили Украине дополнительно тяжелое вооружение, то наши военные смогли бы деблокировать Мариуполь. Об этом сообщил в новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы разблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но...", – сказал президент.

По его словам, чтобы получить оружие приходится убеждать международных партнеров в том, что нам это действительно очень необходимо для отпора российских оккупантов.

"Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать нужные решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но уходит не только время. Утрачиваются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории", – добавил он.

Зеленский отреагировал на химическое оружие в Мариуполе

Новое заявление со стороны российских оккупантов свидетельствует о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников.

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Об этом сообщил в новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, прокомментировав слова представителя так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, заявившего, что против защитников Мариуполя могут быть привлечены "химические войска".

"Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно", – заявил президент.

Также Владимир Зеленский напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными "уже обсуждалось":

"И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее", – сказал Зеленский.

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Оккупанты уже применяли химическое оружие в Гостомеле

Российские оккупанты до Мариуполя уже применяли химическое оружие в Гостомеле под Киевом. Об этом народный депутат Украины от "Слуги народа" Егор Чернев рассказал журналистам канала "Украина 24" Юлии Галушке и Олегу Билецкому в эфире проекта FREEDOM.

"Все мы видели заявление представителя так называемой "ДНР" о том, что они собираются против "Азова" и против мариупольцев применить химическое оружие просто потому, что понимают, что по-другому у них не получается выбить защитников Мариуполя из города. Это уже проявление полного отчаяния и невозможности оккупировать город", – заявил депутат.

Вместе с тем, Чернев отметил, что это не первое применение химического оружия в Украине.

"Лично я общался с представителями Сил специальных операций, которые вели бои в Гостомеле. У них были отравления химическим оружием. Оно уже применялось на самом деле. Слава богу, все ребята живы. Но были некоторые в тяжелом состоянии, отказывали почки", – подчеркнул он.

Как отметил нардеп, россияне применяют химическое оружие "несмотря на то, что они являются стороной-подписантом конвенции о запрете применения и создания этого оружия".

С начала войны России против Украины погибли 186 детей

В результате войны России против Украины подтвердили гибель уже 186 детей. Однако количество смертей может быть значительно больше, поскольку в украинских городах оккупационные войска до сих пор ведут активные боевые действия. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Она уточнила, что такое количество установлено по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения. Кроме того, пострадало еще как минимум 344 ребенка.

"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – добавила Денисова.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в таких регионах:

Донецкой области – 113,

Киевской – 99,

Харьковской – 76,

Черниговской – 54,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Херсонской – 36,

Запорожской – 22,

Киеве – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

Оккупанты держат в плену 1700 украинских военных и гражданских

Российские оккупанты держат в плену около 1700 украинских солдат и гражданских. Из всех пленных 500 – женщины. Об этом Reuters сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Оккупанты "заставляют стоять, не дают сесть. Бреют наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство", но "наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу".

Между тем, в Москве отмечают, что обеспечивают украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.

Украина стала одной из самых заминированных территорий

После российского вторжения Украина стала одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Владимир Зеленский.

"Российские войска оставили по себе десятки, если не сотни тысяч, опасных предметов. Это и снаряды, мины, растяжки. Ежедневно обезжириваются несколько тысяч таких предметов. Оккупанты оставили мины везде, в домах, на улице, в полях. Они миновали имущество людей, машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Это также должно рассматриваться как военное преступление русских войск. Они сознательно сделали все, чтобы убить и покалечить как можно больше людей. Даже тогда, когда были вынуждены отступать с нашей земли", – сказал Зеленский.

Оккупанты оставляли мины прямо на улицах, в полях, минировали имущество людей, машины, двери.

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