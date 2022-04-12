Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Украине нужно вооружение, а РФ совершает химические атаки: главные заявления власти за утро 12 апреля

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 09:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Также российские оккупанты до Мариуполя уже применяли химическое оружие в Гостомеле под Киевом
Украинским военным нужно больше оружия для защиты
Украинским военным нужно больше оружия для защиты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы деблокировать Мариуполь. Международных партнеров приходится убеждать в том, что оружие действительно очень необходимо. Кроме этого, оккупанты в Мариуполе использовали химическое оружие. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными "уже обсуждалось" и означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 12 апреля.

Реклама

Украина могла бы деблокировать Мариуполь

Если бы международные партнеры направили Украине дополнительно тяжелое вооружение, то наши военные смогли бы деблокировать Мариуполь. Об этом сообщил в новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы разблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но...", – сказал президент.

По его словам, чтобы получить оружие приходится убеждать международных партнеров в том, что нам это действительно очень необходимо для отпора российских оккупантов.

"Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать нужные решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но уходит не только время. Утрачиваются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории", – добавил он.

Зеленский отреагировал на химическое оружие в Мариуполе

Новое заявление со стороны российских оккупантов свидетельствует о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников.

Реклама

Об этом сообщил в новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, прокомментировав слова представителя так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, заявившего, что против защитников Мариуполя могут быть привлечены "химические войска".

"Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно", – заявил президент.

Также Владимир Зеленский напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными "уже обсуждалось":

"И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее", – сказал Зеленский.

Реклама

Оккупанты уже применяли химическое оружие в Гостомеле

Российские оккупанты до Мариуполя уже применяли химическое оружие в Гостомеле под Киевом. Об этом народный депутат Украины от "Слуги народа" Егор Чернев рассказал журналистам канала "Украина 24" Юлии Галушке и Олегу Билецкому в эфире проекта FREEDOM.

"Все мы видели заявление представителя так называемой "ДНР" о том, что они собираются против "Азова" и против мариупольцев применить химическое оружие просто потому, что понимают, что по-другому у них не получается выбить защитников Мариуполя из города. Это уже проявление полного отчаяния и невозможности оккупировать город", – заявил депутат.

Вместе с тем, Чернев отметил, что это не первое применение химического оружия в Украине.

"Лично я общался с представителями Сил специальных операций, которые вели бои в Гостомеле. У них были отравления химическим оружием. Оно уже применялось на самом деле. Слава богу, все ребята живы. Но были некоторые в тяжелом состоянии, отказывали почки", – подчеркнул он.

Как отметил нардеп, россияне применяют химическое оружие "несмотря на то, что они являются стороной-подписантом конвенции о запрете применения и создания этого оружия".

С начала войны России против Украины погибли 186 детей

В результате войны России против Украины подтвердили гибель уже 186 детей. Однако количество смертей может быть значительно больше, поскольку в украинских городах оккупационные войска до сих пор ведут активные боевые действия. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Она уточнила, что такое количество установлено по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения. Кроме того, пострадало еще как минимум 344 ребенка.

"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – добавила Денисова.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в таких регионах:

  • Донецкой области – 113,
  • Киевской – 99,
  • Харьковской – 76,
  • Черниговской – 54,
  • Николаевской – 40,
  • Луганской – 36,
  • Херсонской – 36,
  • Запорожской – 22,
  • Киеве – 16,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15.

Оккупанты держат в плену 1700 украинских военных и гражданских

Российские оккупанты держат в плену около 1700 украинских солдат и гражданских. Из всех пленных 500 – женщины. Об этом Reuters сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Оккупанты "заставляют стоять, не дают сесть. Бреют наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство", но "наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу".

Между тем, в Москве отмечают, что обеспечивают украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.

Украина стала одной из самых заминированных территорий

После российского вторжения Украина стала одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Владимир Зеленский.

"Российские войска оставили по себе десятки, если не сотни тысяч, опасных предметов. Это и снаряды, мины, растяжки. Ежедневно обезжириваются несколько тысяч таких предметов. Оккупанты оставили мины везде, в домах, на улице, в полях. Они миновали имущество людей, машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Это также должно рассматриваться как военное преступление русских войск. Они сознательно сделали все, чтобы убить и покалечить как можно больше людей. Даже тогда, когда были вынуждены отступать с нашей земли", – сказал Зеленский.

Оккупанты оставляли мины прямо на улицах, в полях, минировали имущество людей, машины, двери.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Никогда не забудем!
Утро 8 апреля. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске: 57 человек погибли, из них 5 – дети... 114 раненых *Данные на 23.00 10 апреля.
Светлая память погибшим
Наши ангелы-хранители

Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39935.84

Binance Coin (BNB)

404.93

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

104.12

Theta (THETA)

3.06

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.9

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Реал

Сегодня

22:00

Челси

2.20

3.55

3.05

Бавария

Сегодня

22:00

Вильярреал

1.30

5.50

9.80

Ливерпуль

Завтра

22:00

Бенфика

1.30

5.70

9.30

Атлетико

Завтра

22:00

Манчестер Сити

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять