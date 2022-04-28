Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии

28 апреля в воюющей Украине побывал с рабочим визитом премьер-министр Болгарии Кирил Петков. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что Болгария берется ремонтировать украинскую военную технику, а также готова через свои порты отправлять покупателям украинское зерно.
Об этом было заявлено во время совместной пресс-конференции политиков, которая транслировалась Офисом президента Украины.
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"Мы провели содержательные переговоры. Мы договорились наладить ремонт украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Для нас очень важны сроки, поскольку Украина ведет войну ежедневно. Мы очень подробно обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию, мы также заинтересованы в диверсификации газа в регионе, в использовании возможностей трансбалканского газопровода вместе с болгарской стороной. Достигнуты договоренности относительно налаживания транспортировки сельскохозяйственной продукции из Украины через черноморский порт Варна", – отметил Зеленский.
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Болгария
Болгарский политик выразил всестороннюю поддержку Украине и подтвердил готовность ремонтировать нашу технику ВСУ даже несмотря на то, что в Москве это может кому-то не понравиться.
"Мы не считаем это риском безопасности для Болгарии. Мы воспринимаем происходящее сейчас в Украине, как непосредственно угрозу демократии. Кто считает себя частью свободного мира, должен стоять рядом с Украиной. Это вопрос морали и этики, как должен делать цивилизованный мир. Все имеют выбор, с кем быть. Это вопрос вашего будущего. Никто из соседей не должен ничего диктовать и прибегать к агрессии. А то, что сейчас происходит в 2022 год в Европе – это вообще недопустимо. И это нельзя терпеть. Болгария полностью поддерживает Украину", – резюмировал Кирил Петков.
Обстановка
- Визит в Киев произошел на фоне отключения Болгарии от поставок российского газа, так как эта страна вместе с Польшей отказались осуществлять оплату в российских рублях.
- 25 апреля стало известно, что правительство Болгарии рассматривает вопросы закупки украинской электроэнергии. Вместе с тем Украина готова поставлять ее и другим странам Европы.
- Рядовые болгары также на стороне Украины. Они периодически обливают ворота посольства Росси красной краской.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."