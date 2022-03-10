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Украинские беженцы снимают видео на английском языке, чтобы собирать деньги для ВСУ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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10 марта, 12:52
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Известные спортсмены, актеры и врачи призывают оказать финансовую поддержку военным, защищающим Украину и Европу
Украинские беженцы собирают деньги для военных. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские беженцы собирают деньги для военных. Фото: коллаж "Сегодня"

С 24 февраля, когда армия Россия вторглась в Украину, более 1,7 миллиона человек покинули страну. Сотни тысяч граждан переместились на запад Украины. Многие из беженцев оказывают помощь тем, кто остался в зоне боевых действий и собирают деньги для украинских военных и бойцов территориальной обороны.

Известные украинские актеры, спортсмены и врачи, которые были вынуждены покинуть свои дома, начали массово записывать видеоролики, в которых на английском языке обращаются к международному сообществу, информируют о трагических событиях в Украине и призывают оказать финансовую поддержку Вооруженным Силам Украины, защищающим от российских оккупантов не только Украину, но и всю Европу.

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"Я всегда отдавала все, чтобы первым перейти финишную прямую. Я бегу и отдаю все снова сейчас, когда Россия нападает на мою страну. Но на этот раз для того, чтобы защитить сына от ужаса войны. Мне не нужна помощь. Я сильная и сама могу защитить своего сына. Но прошу всех, всех кто смотрит это видео, поддержать украинскую армию. Так как только это защищает вас от необходимости убегать с детьми от российских захватчиков", – заявила в одном из роликовукраинская актриса и триатлонистка, участница Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 года Юлия Елистратова.

Она также высказала уверенность, что Путин не планирует останавливаться на захвате Украины.

"Не верите что Путин пойдет дальше Украины? Мы тоже не верили в его нападение. Помогите Украине сегодня. И тогда завтра не нужно будет просить о помощи", – сказала Елистратова.

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Известный врач-косметолог Светлана Сокуренко также призвала к оказанию помощи военным.

"Я врач-косметолог из Киева. Я привыкла делать людей красивыми и видеть их довольные и счастливые лица в моем салоне красоты. Но довольных и счастливых лиц в Киеве больше нет. И может быть моего салона красоты больше не существует. Как больше нет моего дома. Но война идет. Есть русские захватчики. Сотни разрушенных домов, тысячи убитых и сотни тысяч пострадавших", – рассказала она.

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Сокуренко добавила, что помогает беженцам ради улыбок на их лицах.

"Пытаюсь найти улыбающиеся лица. Вот почему я помогаю беженцам. Я их очень хорошо понимаю, потому что они остались без крыши над головой как и я. И я не желаю никому и любой западной стране иметь такой опыт, как потеря дома, работы, жизни. Если вы не хотите оказаться в такой ситуации, вы должны помочь украинской армии прямо сейчас. Как только она сейчас стоит между вами и безумным тираном Путиным", – подчеркнула Сокуренко.

Как сообщал сайт "Сегодня" ранее, в список ТОП-5 стран, по данным Государственной пограничной службы, куда выехали украинцы после вторжения России в Украину, вошли Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Молдова. Австрия – еще одно популярное направление среди украинцев.

Узнайте также, как эмигрировать в Польшу и почему официальный статус беженца – это не самая лучшая идея.

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