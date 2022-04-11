Украинские военные в зоне ООС отразили 6 атак оккупантов и уничтожили 4 танка

Защитники Украины продолжают удерживать российского агрессора

Украинские военные нанесли удары российским оккупантам. / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение 11 апреля украинские военные успешно отбили шесть атак врага в зоне ООС, нанеся удары российским оккупантам.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ООС.

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Какая ситуация

В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, пять единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, восемь артиллерийских систем противника.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Ее сбросили с вражеского БПЛА.

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