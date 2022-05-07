Умер мэр Токмака, отказавшийся сотрудничать с оккупантами

Сегодня умер мэр Токмака Запорожской области Игорь Котелевский, ему было 57 лет, сообщает Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на Запорожскую ОВА.
По неофициальным данным, известно, что правоохранители рассматривают версию "самоубийство". У него осталась жена и двое дочерей.
В середине апреля оккупанты назначили "и.о. городского головы" Владимира Вольвача. Игорь Котелевский сложил полномочия и отказался сотрудничать с новой "властью", однако остался в городе.
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