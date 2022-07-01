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Ужас войны: ГСЧС показала, с чем приходится сталкиваться украинским спасателям (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 июля, 18:07
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Спасатели верят в справедливую месть, которая догонит российских захватчиков
Спасатели вынуждены выдерживать и психологические травмы.
Спасатели вынуждены выдерживать и психологические травмы. / Фото: Коллаж: Сегодня, ГСЧС Украины

В Украине продолжают противостоять и наносить удары российским оккупантам. В это время украинские спасатели делают все для спасения наших граждан.

ГСЧС Украины на своей странице в Facebook продемонстрировала, с чем каждый день приходится сталкиваться украинским спасателям.

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Как отмечается, вместе с бесчеловечными физическими нагрузками спасатели вынуждены выдерживать огромные психологические травмы.

"Откопать под тоннами разбитого бетона тело двадцатилетней девушки, как в Николаеве. Отыскивать фрагменты тел, как в Кременчуге. Сносить во двор уничтоженного дома десятки мертвых тел, как в Одесской области. И не верьте тем, кто утверждает, что к такому можно привыкнуть. Не можно", – говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что единственное, что держит спасателей, – это "твердая вера в возмездие нелюдям, а также в справедливую месть, которая догонит российских зверей".

Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
Фото – ГСЧС Украины.
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Ранее в ГСЧС назвали самые заминированные регионы Украины – российские военные, отступая, минировали все, что видели. Также мы писали о том, что спасатели Днепропетровской области получили бронежилеты и каски.

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Позывной "Кум"... Олег Куцин - командир 49-го стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр "Холодный Яр". Легендарный патриот, боровшийся за независимость Украины еще во времена СССР: был участником «Революции на граните», членом «Просвіти»… На российско-украинской войне – с 2014-го. Первый в истории комбат ВСУ в звании младшего лейтенанта. Погиб во время обстрела на Изюмском направлении…

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