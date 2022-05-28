Уже 30 000 убитых русских! Для Путина это мелочь

Оценивать потери армии РФ можно в разных масштабах. Но и значимость этих потерь тогда будет отличаться

Потери в России не смущают ни командование армии, ни кремлевского фюрера / Фото: Коллаж: Сегодня

Генштаб ЗСУ обновил 28 мая ежедневную сводку по потерям РФ. Там – "красивое" число убитых орков – 30 000. Есть повод поразмыслить, насколько это много. И главное, остановят ли Кремль такие большие потери.

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Это как 10 стадионов Москвы

Конечно, 30 000 – это много. Да, это меньше, чем вмещают Лужники. Тем не менее, это забитый до отказа стадион ЦСКА (ныне называется ВЭБ – Арена), третий по величине в Москве. Аншлаг на концерте у Кобзона, так сказать.

30000 – это заполненный до отказа стадион ВЭБ – Арена в Москве. Кстати, лишь раз за всю его историю этот стадион был действительно полный. / Фото: wikimedia

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Или, если хотите, 30000 – это сколько разместится сразу на 10 московских стадионах, если их все забить до отказа:

Авангард

Арена Чертаново

Буревестник

Красная пресня

Крылья советов

Металлург

Труд

Сокол

Дружбы народов

Измайлово

Причем, если считать точно, то даже если все сидячие места на этих 10 стадионах будут заполнены, еще около 500 человек останутся стоять.

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Абсолютный рекорд в современных войнах

30 000 – это также абсолютный рекорд потерь военнослужащих при ведении современных войн. Современные технологии, высокоточное оружие и эффективная тактика позволили существенно снизить потери во время вооруженных конфликтов. Речь не о гражданских, к сожалению. Именно о военнослужащих.

США потеряли во время войны в Сирии, в 2014 – 2018 годы, вероятно, 24 солдата. Не 24 тысячи. Просто 24. Британия там же потеряла 6 человек.

Во время войны в Персидском заливе против режима Саддама Хусейна, США потеряли убитыми 296 человек. Это включая знаменитую операцию "Буря в пустыне".

Только потери США во Вьетнаме – выше. Там убитыми или пропавшими без вести американцы называют 58,2 тыс. чел. Но это за 8 лет – 1965 – 1973. При этом Вьетнам для Америки стал психологической травмой национального масштаба, от которой до сих пор еще не все толком оправились.

За восемь лет войны во Вьетнаме США потеряли почти 60 тысяч бойцов – лишь в два раза больше, чем Россия в Украине за три месяца вторжения / Фото: wikimedia

Именно "огромные потери" во Вьетнаме – одна из причин, по которым Запад все время порывается "умиротворить" Путина, договориться с ним. То есть, избежать новых смертей.

Абсолютный рекорд в истории России ХХI века

30 000 убитых – это рекорд и для России. В современных войнах и Россия тоже ни с чем подобным не сталкивалась:

В Сирии с 2014 года с 2014 года Россия потеряла погибшими 116 военнослужащих.

в Грузию 215 погибших и пропавших без вести. Во время вторжения потери оккупантов составили 215 погибших и пропавших без вести.

С Чечней Россия воевала дважды. Россия воевала дважды. Потери в общем составили около 11 тысяч. В Первой Чеченской войне – 5 042, за период так называемой контртеррористической операции – еще 6000 военнослужащих.

Стоит, конечно, отметить, что в Чечне воевала еще нереформированная армия. А не та чудо-армия, которую Путин со своей бандой расхваливали, начиная с середины нулевых.

Потери, которые понесла армия РФ в Украине, уже более, чем в два раза превышают все, что Россия израсходовала за время двух чеченских войн / Фото: Интерфакс

Даже за все время оккупации Афганистана Россия потеряла лишь 15 тысяч человек. То, есть в Афгане за 10 лет войны Кремль пустил в расход вдвое меньше бойцов, чем в Украине за три месяца. Причем, Афган – это как Вьетнам для СССР. Тоже стал травмой для целого поколения.

Вся довоенная группировка стала небоеспособной

Есть еще интересные данные. В батальонно-тактической группе армии РФ – от 500 до 800 человек, в среднем – 600.

30000 убитых – это получается 50 БТГр. По состоянию на август 2021 года в России было 170 бтгр, выходит, потери убитыми составляют от того количества – 30%.

На самом деле все еще хуже. Если брать стандартное соотношение убитых и раненых во время военных действий – 1 к 3 в современной войне, то потери армии РФ приближаются к 120 тыс. чел., и это похоже на правду.

Наибольшие потери войска РФ получили в первые недели после вторжения в Украину, которую рассчитывали захватить без значительного сопротивления. Но украинцы удивили весь мир / Фото: Цензор. НЕТ

В российском учебнике по тактике указывается, что подразделение, потери в котором превысили 40% личного состава, считается небоеспособным. Получается, почти все силы, накопленные РФ накануне 24 февраля, уже небоеспособны. Вот что такое – потери 30 000 человек убитыми.

Остановится ли Путин?

Вряд ли на Путина эти масштабные потери производят такое же угнетающее впечатление, как на цивилизованный мир. Российская армия занималась доукомплектованием подразделений, ставших небоеспособными. И сейчас на Донбассе мы имеем второй эшелон.

У России еще достаточно техники и пушечного мяса, чтобы продолжать агрессивную войну против нас. А кремлевская пропаганда постоянно вспоминает Вторую мировую войну. Это потому что масштаб потерь во Второй мировой был совершенно иным.

Только при форсировании Днепра, в период с 26 сентября по 12 декабря 1943 года, СССР потерял убитыми 173 тысячи человек. При этом в форсировании Днепра участвовала группа из трех фронтов, всего 1,3 млн чел. С учетом раненых потери составили 547 тысяч. То есть, почти половина от всего личного состава трех фронтов – Степного, Юго-Западного и Южного.

Во время Второй мировой, только на форсировании Днепра в 1943 году СССР потерял убитыми и ранеными полмиллиона бойцов. Что Путину какие-то 30 тысяч? / Фото: wikipedia.org

Всего во время Второй мировой СССР потерял 26 млн. человек, 21,2% всех мужчин, если считать даже новорожденных и 6% женщин. Больше всего погибло русских – более 5 млн.

За разговорами о подвиге и героизме народа, Вторая мировая, давно ставшая мифом не только в России, но и у нас, скрывает один важный факт. Людей в СССР не жалели совершенно.

Во время Второй мировой потери среди военнослужащих советской армии составляли 11,2 млн. чел. Потери нацистской Германии составили убитыми 2,4 млн. Получается, на каждого убитого немца приходилось 4 убитых советских солдата. Точно так же на один подбитый немецкий танк приходилось 4 советских танка.

Ни на одном этапе войны – от ее начала и до самой "великой победы" – потери Германии не были выше советских. Осенью 1944 – один раз за всю войну – Германия потеряли 517 тыс. чел., столько же погибло солдат СССР.

И СССР эти потери переварил. Поэтому Путин надеется, что Россия переварит и куда более масштабные потери в Украине, чем имеющиеся 30 000 человек. Он не собирается останавливаться.