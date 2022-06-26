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Врачи сражаются за жизнь маленькой девочки, раненой после обстрела Киева

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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26 июня, 16:57
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Пострадавшую от обстрела в Шевченковском районе Киева девочку прооперировали
Во время обстрелов Киева пострадал ребенок. Фото: коллаж "Сегодня"
Во время обстрелов Киева пострадал ребенок. Фото: коллаж "Сегодня"

После ракетного обстрела Киева утром 26 июня девочку с минно-взрывными травмами средней степени тяжести доставили в больницу "Охматдет".

В лечебнице рассказали о ее состоянии.

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"Ребенок получил ранения в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве. Спасатели достали ребенка из-под завалов и доставили в НДСБ "Охматдет". Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты "Охматдета" установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

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Подробности обстрела

Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетные удары были нанесены по Шевченковскому району столицы. В результате обстрела есть пострадавшие.

Советник главы МВД Геращенко сообщил, что ракета в Киеве попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей, спасатели борются с огнем. Место трагедии оцеплено полицией.

По сообщениям, по столице выпустили 14 ракет, жители слышали 4 взрыва в Киеве.

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Кроме того, в ВСУ рассказали, откуда и чем РФ ударила по Киеву. По словам источника, Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря.

Ранее мы сообщали, что вторая ракета во время обстрела Киева попала в детсад.

Также напомним, Россия ударила ракетой по многоэтажке в Киеве: одна из пострадавших – гражданка РФ.

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Александр Мостовой – полковник авиации, военный летчик ВСУ, депутат Миргородского горсовета (Полтавская обл.). С первых дней вторжения сражается с оккупантами в воздухе. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением. За личное мужество – Герой Украины.
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