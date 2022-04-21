В Бородянке нашли 9 захоронений — Венедиктова

Среди умерших — 15-летняя девушка

Люди погибли в результате зверств оккупантов/Фото: theins, коллаж: "Сегодня"

В ходе проведения следственных действий в Бородянке Киевской области обнаружили 9 захоронений. Их оставили российские оккупанты.

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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"15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли", — сообщила Венедиктова.

Она отметила, что причина смерти еще трех граждан будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Мы все стремимся к справедливости и работаем над ее самым быстрым наступлением", — добавила генпрокурор.

Оккупанты расстреляли людей во время эвакуации из Кременной

Россияне расстреляли людей, пытавшихся выехать из Кременной Луганской области. В результате четыре человека погибли.

Утром 18 апреля жители Кременной пытались эвакуироваться на собственном транспорте. Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями.

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"Погибли четыре человека. Один тяжелораненый человек еще на месте событий. Медики не могут до него добраться из-за бесконечных обстрелов", — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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