В Британии отреагировали на смертный приговор "ДНР" своим подданным-защитникам "Азовстали"

"России не сойдет это с рук"

Британцы были в Мариуполе согласно контракту с ВСУ / Коллаж "Сегодня"

Великобритания будет прилагать все усилия, чтобы добиться освобождения своих граждан, которых власти так называемого образования "ДНР" "засудили" к смертной казни за терроризм.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на своей странице в Twitter.

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"Я категорически осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых задержали российские прокси на востоке Украины. Они военнопленные. Остальное – ложное суждение, абсолютно не имеющее законной силы. Мои мысли с их семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им", – написала министр.

Депутат парламента Великобритании Роберт Дженрик сказал, что "отвратительный показательный суд в стиле советских времен" послужил напоминанием о порочности международного преступника Владимира Путина. Он назвал произошедшее "вопиющим нарушением" Женевской конвенции.

"России должно быть ясно – они не могут так обращаться с британскими гражданами, и им это не сойдет с рук", – написал Роберт Дженрик в соцсетях.

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Политик добавил: "Вопреки кремлевской пропаганде Эйден Аслин не наемник. Он жил в Украине и служил в ее вооруженных силах до незаконного вторжения России и как военнопленный имеет право на защиту в соответствии с Женевской конвенцией".

Дженрик добавил, что российского посла следует вызвать в министерство иностранных дел "для объяснения этого самого вопиющего нарушения Женевской конвенции".

Также сообщается, что один из адвокатов граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима заявил, что военные планируют обжаловать смертный приговор.

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