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В Буче нашли 412 убитых и замученных оккупантами украинцев – мэр

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 апреля, 10:49
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Число раненых жителей города все еще считают
Каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи.
Каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В Буче заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады.

Об этом в Facebook сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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Какая ситуация

"Цифра, которую имеем на сегодня, – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, которые работают без выходных. Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи", – написал он.

По словам мэра, раненых все еще считают:

"В отдельное дело выделена братская могила возле Церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-б, где в общей сложности достали 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка. Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, есть обгоревшие тела гражданских. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько парней из Вооруженных сил Украины".

Анатолий Федорук отметил, что главная задача, поставленная перед коммунальщиками, – это идентифицировать каждого:

"Возле морга работает наш информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких. Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе".

Напомним, в Харьковской области украинские военные 93-й бригады "Холодный яр" уничтожили часть военной техники и личного состава 64 ОМСБр Вооруженных сил РФ. Именно эта вражеская бригада насиловала и убивала мирных украинцев в Буче.

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