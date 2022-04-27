В Буче оккупанты убивали людей по спискам – им помогали коллаборанты

В Буче Киевской области российские оккупанты целенаправленно убивали местных жителей по составленным спискам. В этом захватчикам помогали коллаборанты.
Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.
По его словам, местные коллаборанты указывали в списках имена и адреса людей, а затем передавали их оккупантам.
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"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", – подчеркнул Федорук.
Он рассказал, что в списках была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета. К счастью, большинству чиновников удалось выехать из города в безопасные места.
"Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то военные довольствовались теми, кто остался", – добавил Федорук.
Оккупанты убивали жителей Бучи оружием времен Первой мировой войны
Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Бучи, были убиты при помощи флешетт – дротиков, которые использовались в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника еще во времена Первой мировой войны. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Крошечные металлические стрелы обнаружили судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях в Буче. Флешетты нашли в головах и туловищах погибших.
"Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин. Очень трудно найти такие в теле, они слишком тонкие. Большинство этих тел из Бучи Ирпенского района", – рассказал в комментарии британскому изданию судмедэксперт Владислав Пировский.
Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии металлических стрел, найденных в телах погибших, подтвердили, что это флешетты – противопехотное оружие, широко использовавшееся во время Первой мировой войны.
По словам свидетелей, в Буче российская артиллерия использовала такое оружие за несколько дней до того, как войска покинули Киевскую область в конце марта.
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