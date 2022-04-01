В Бурыне Сумской области оккупанты установили блокпосты

Российские военные не впускают и не выпускают людей

/ Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Вокруг Бурыни Сумской области установлены блокпосты российских оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Что происходит

По его словам, людей не впускают и не выпускают из Бурыни.

Кроме этого, Живицкий отметил, что в населенных пунктах Новослободской, Путивльской, Поповской и Дубовязовской громадах продолжается активное движение вражеской военной техники.

"Вчера были потери среди гражданских. Люди ехали на автомобиле по дороге и наехали на мину. В результате трое в больнице, один погибший. Россияне также расстреляли вчера гражданского мужчину", – сообщил он.

Также руководитель Сумской ОВА призвал граждан быть бдительными по отношению к посторонним предметам, не подходить к вражеской технике, сожженным автомобилям гражданским:

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"Придерживайтесь комендантского часа. Будьте в безопасных местах во время сирен и сообщений о тревоге. Не доверяйте слухам, а следите только за официальными источниками информации".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска не могут начать наступательные действия на Донбассе.

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