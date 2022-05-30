В центре Одессы демонтировали защитное укрепление против оккупантов (фото)

Также в Одессе ограничили время комендантского часа

В Одессе демонтировали защитное укрепление / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Одессы коммунальщики начали разбирать укрепления, установленные в начале полномасштабного вторжения России.

Соответствующее фото обнародовал Telegram-канал "Официальные новости Одессы".

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"В центральной части города коммунальными службами производится демонтаж конструкций, установленных в первые недели полномасштабного вторжения РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая в Одессе и области распоряжением начальника областной военной администрации Максима Марченко сократили комендантский час – теперь она длится с 23:00 до 05:00.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

РФ нанесла ракетный удар по Одесской области утром 30 мая. Атаке подвергся неработающий мост через Днестровский лиман. Ударной волной повреждены несколько частных домов.

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Также зенитным подразделением оперативного командования "Південь" была уничтожена одна вражеская крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком из акватории Черного моря по Одесской области.