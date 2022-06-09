В Черкасской области торговали формой и снаряжением для ВСУ – кто задержан

Злоумышленник продавал товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки

СБУ задержали мужчину, который перепродавал военные товары, предназначенные для украинских защитников. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ. Злоумышленника задержали. Сейчас СБУ готовит изъятые товары для передачи на нужды украинской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Преступную схему продажи военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи".

Тем не менее злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму свыше 2 млн гривен вместо армии попала к нему.

Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки.

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Во время обысков правоохранители изъяли:

более 500 комплектов военной формы;

берцы и другая обувь;

бафы, балаклавы, головные уборы;

маскировочные костюмы и костюмы химической защиты;

партию плитоносок и т.д.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных. СБУ готовит изъятые товары для передачи на нужды украинской армии.

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СБУ задержала злоумышленника

Раскрыта схема перепродажи бронежилетов, которые предназначались для ВСУ

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась для наших военных. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале. По данным следствия, преступники пытались незаконно продать более тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Бронежилеты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую военную администрацию должны быть переданы на нужды украинских военных.

Но вместо того, чтобы передать по назначению, чиновники пытались продать их через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов. Сеть супермаркетов не называют, но она очень известна в Украине.

"Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана ВСУ", – сообщили в СБУ.

Зарабатывают на войне

Не обходится и без таких дельцов, которые под видом гуманитарной помощи везут в Украину брендовую одежду. При осмотре микроавтобуса, приехавшего из Польши, было выявлено 30 ящиков новых футболок известных мировых производителей.

В Черновицкой области генеральный директор больницы присвоил автомобили скорой помощи, которые предназначались для ВСУ и медучреждения.