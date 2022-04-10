В Чернигове люди горели живьем, иногда нет даже останков – мэр

По словам Владислава Атрошенко, на данный момент общее количество погибших в Чернигове – более 700 человек. Без вести пропавших – 40 человек

Владислав Атрошенко рассказал, что в Чернигове люди пропали без вести. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что точное количество жертв в городе установить не удастся, так как многие местные жители пропали без вести. Есть подозрения, что люди сгорели живьем.

Об этом Атрошенко сообщил изданию Deutsche Welle.

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По словам городского головы, были случаи, когда муж ждал жену, которая должна была выйти из больницы, он позвонил по телефону ей и сказал, что ждет у двери. Через минуту на это место упала авиабомба и мужчину нигде не нашли, даже останки – он сгорел.

Атрошенко заявил, что в радиусе поражения авиабомб поднимается очень высокая температура, и за считанные секунды сгорает все.

"Мы видели это также на поврежденных автомобилях, где полностью выгорают все неметаллические части, а остается металл рыжего цвета с признаками очень высокой температуры горения. Таких случаев у нас много", – отметил мэр.

Кроме того, еще не всех людей вытащили из-под завалов, поэтому окончательная статистика по погибших будет позже. На данный момент общее количество погибших в Чернигове – более 700 человек. Без вести пропавших – 40 человек.

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Атрошенко добавил, что все тела сейчас похоронены, поскольку нет оборудования для длительного хранения тел. По его словам, останки некоторых людей не идентифицированы, и для этого нужно сделать ДНК-тест. Экспертиза дорогая и пока в Чернигове нет возможности ее провести.

Чернигов и Сумы спасли Украину

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, 6 апреля побывавший в Чернигове, заявил, что этот город сделал "очень важную вещь".

"Если бы россияне прошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые идут из Львова, грубо говоря, на Донецк. И все, конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания ее на части. И Киев спасли. Мы приехали сказать Чернигову "Спасибо" , – объяснил цель визита в Чернигов советник Офиса президента.

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Арестович также отметил, что российские оккупанты ушли из-под Киева и с Черниговского направления именно потому, что им был нанесен сокрушительный удар силами ВСУ.

В Чернигов и близлежащие населенные пункты пока запрещено возвращаться. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями в городе.

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