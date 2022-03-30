Россия нашпиговала Черное море минами из крымских арсеналов – спикер Одесской ОВА

Мины, которые в настоящее время дрейфуют в Черном море, из временно оккупированного Севастополя.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Мины, одну из которых уже уничтожили турки в Босфоре, а также румыны у своих берегов, являются российскими. Это подтверждает соответствующая маркировка. Эти мины были захвачены в 2014 году в Севастополе, потому россияне этим и пользуются. Разбросали и пытаются обвинить Украину", — сказал он.
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Эту информацию также подтвердили в МИД Украины. Министерство иностранных дел сообщило, что для минирования Черного моря российские оккупанты использовали мины, которые были захвачены в 2014 году в Крыму.
Ситуация в Одессе
- Российские войска продолжают активно проводить воздушную разведку, в данный момент они уменьшили авиационную работу в нашем небе, но сохраняется угроза нанесения артиллерийских и ракетных ударов со стороны акватории Черного моря.
- В ночь на 26 марта армия РФ попыталась совершить высадку десанта на одесском побережье. Эта попытка был сорвана армией Украины и подразделениями Территориальной обороны Одесской области.
- Противовоздушная оборона Украины постоянно сбивает российские дроны, которые пытаются вести разведку над Одессой. И даже удается сбивать крылатые ракеты.
- 22 марта ВСУ уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты РФ, планировавших штурм Одессы.
- 21 марта защитникам жемчужины у моря удалось подбить российский военный корабль, который вел обстрел города.
- По данным Министерства обороны Великобритании, Военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.