В Донецкой области из-за обстрела более 100 горняков оказались заблокированы под землей

Из-за обесточивания шахт под землей застряли 115 шахтеров

В Донецкой области из-за вражеского обстрела два района остались без электричества / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области остались без электричества. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По информации Кириленко, под землей из-за обесточивания шахт остались более ста горняков.

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"115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", 3 на шахте "Торецкой". Сейчас администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность", – рассказал он.

Он отметил, что из-за боевых действий на магистральной линии электропередач сработала аварийная защита, из-за чего обесточена Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецка и, как следствие, – населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

"Восстановительные работы уже начались – здесь необходимо будет ликвидировать около двух десятков порывов проводов. Из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты без воды", – сообщил Кириленко.

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