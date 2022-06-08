Статус кандидата в члены Евросоюза для Украины и новые поезда от "Укрзализныци" — эти и другие события 8 июня

Каие события и решения ожидает Украина на 105-й день войны

Важные события 8 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 8 июня, в Европейском парламенте готовятся рекомендовать главам государств и правительствам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Кроме того, сегодня "Укрзализныця" запустит новые поезда.

Европарламент подготовил рекомендации по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС

В Европейском парламенте в среду, 8 июня, готовятся рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в Союз.

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"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины… Мы рекомендуем также обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы укрепить способность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер", — заявил председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер, представляя свой доклад, который должен пройти одобрение 8 июня.

Результаты промежуточных обсуждений в Европарламенте должны быть учтены во время встречи Европейского Совета 23-24 июня.

"Укрзализныця" запускает новые поезда

С 8 июня "Укрзализныця" запускает новые пригородные поезда. В частности, сообщением Запорожье-2 – Днепр – Запорожье-2. Отправление из Запорожья – в 5:57, прибытие в Днепр в 9:01. Обратно, с Днепра, поезд будет отправляться в 9:46 и прибывать на станцию Запорожье-2 в 12:48.

Кроме этого, "Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд.

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Перевозчик опубликовал график дополнительных эвакуационных поездов на 8 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00.

Расписание эвакуационных поездов на 8 июня:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

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В Турции обсудят экспорт украинского зерна без представителей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни его, ни главу МИД Дмитрия Кулебу не пригласили на встречу в Анкаре 8 июня, на которой, в частности, будут рассматриваться вопросы черноморского судоходства. Однако на встрече будет глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Меня не приглашали. Министра иностранных дел сегодня не приглашали", — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, он обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом среди прочих и вопросы посредничества турецкой стороны по разблокированию украинских портов.

"Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно… Для нас важно, чтобы был безопасный коридор с кораблей – чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна. Вот и все. И здесь мы говорили и с Британией, и с Турцией, Турция сейчас находит формат, как нам предоставить гарантии... Я думаю, поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не произойдет. Я так считаю. Но, тем не менее, детали их встречи мне пока неизвестны", — рассказал Зеленский.

Европарламент проведет голосование по политике ЕС по изменению климата

8 июня Европейский парламент проведет голосование по политике ЕС по изменению климата. В предложения будут внесены многочисленные поправки.

Одно из предложений касается развития углеводородного рынка ЕС. Согласно плану, к 2030 году выбросы в атмосферу должны сократиться на 61%. При этом некоторые депутаты пытаются повысить этот показатель до 67%.

Кроме того, предлагают к 2035 году сократить на 100% выбросы от новых машин. Это означает, что в ЕС перестанут продавать новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания. При этом доля евродепутатов пытается снизить этот показатель до 90%.