В Генштабе назвали направление, где РФ снова начала наступать

Также остается угроза ракетных и авиационных ударов с Беларуси

Оккупанты наступают на населенные пункты Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 27 мая сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. На Славянском направлении оккупанты возобновили наступление. Кроме того, противник пытается развить успех на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечается, продолжаются мероприятия по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает ведение мер по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, к ним вовлекается в две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

На Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Наносит огневое поражение и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление.

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет опрокидывания резервных подразделений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях поражено 12 атак врага, уничтожены танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Истребитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.

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Оккупанты запускают ракеты в Украину. Фото: Генштаб ВСУ

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