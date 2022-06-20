В Генштабе назвали направление, где ВСУ больше всего "покрошили" оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1477 танков и ликвидировали около 33 800 российских военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33 800 (+200 за последние сутки) человек ликвидировано;
- танков – 1477 (+9);
- боевых бронированных машин – 3588 (+11);
- артиллерийских систем – 749 (+4);
- РСЗО – 238 (+3);
- средств ПВО – 98;
- самолетов – 216;
- вертолетов – 181;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);
- крылатых ракет – 130;
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2527 (+4);
- специальная техника – 55.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.
Ранее мы сообщали, что ВСУ на востоке ударили по российским захватчикам.
Также напомним, на юге ВСУ ударили по оккупантам и их технике.