В Генштабе назвали самое опасное для оккупантов направление

Начались 118-е сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению

ВСУ минусовали технику врага. Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты РФ продолжают предпринимать попытки прорыва на Славянск Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

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На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов. Враг систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.

На Краматорском направлении активных действий противник не вел. Обстреливал позиции сил обороны по ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня и минометам по линии столкновения.

На Северодонецком направлении продолжает обстрелы подразделений наших войск из артиллерии разных калибров. Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города наши воины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

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На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, враг цинично обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.

На Авдеевском направлении нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.

На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки. Противник бесславно скрылся.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел.

На Южнобужском направлении противник терпит потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Муравьевки, Тополиного, Белого Криницы и Марьиного. Враг нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет воздушную разведку БПЛА. Одновременно усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца.

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно ударили по оккупантам на востоке.

Также напомним, Маляр объяснила, почему усилились обстрелы Харькова.