В Генштабе назвали топ-2 смертоносных направления для РФ за сутки (фото, видео)

Украинские воины ликвидировали уже около 36 650 российских оккупантов

ВСУ уничтожили 3797 боевых бронированных машин России / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским оккупантам. В частности, уже уничтожены 1602 танка захватчиков.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 650 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1602 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 3797 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 815 (+3) ед.;

РСЗО ‒ 247 (+0) ед.;

средств ПВО ‒ 107 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 187 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3);

крылатых ракет ‒ 155 (+2);

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2665 (+17) ед.;

специальной техники – 66 (+1).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. В то же время данные уточняются.

Потери оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Телеведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июля:

Ранее Американский институт исследования войны заявил о том, что российские оккупанты в значительной степени инициировали оперативную паузу в Украине. Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о новой тактике оккупантов в Украине.