В Генштабе назвали три топ-направления по потерям РФ

С начала российского вторжения оккупанты несут огромные потери. По состоянию на 119-й день войны на территории Украины погибло 34 230 российских солдат. За последние сутки оккупанты понесли огромные потери на Славянском, Бахмутском и Авдевском направлениях.
Такую информацию обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:
- личного состава 34230 (+130) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1496 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 752 (+0) ед,
- РСЗО – 239 (+0) ед,
- средств ПВО – 99 (+1) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 182 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),
- крылатых ракет – 137 (+0),
- кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6) ед,
- специальной техники – 60 (+1).
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил потери врага по состоянию на 22 июня.
Какая обстановка в Украине
- Оккупанты приближаются к Лисичанску, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". На Попаснянском направлении военные РФ уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что 25-26 июня в Киеве будет очень напряженный период, не исключено, что российские военные могут нанести ракетный удар по столице.
- Генштаб сообщил, что ВСУ отбросили оккупантов на двух направлениях.
- Во время атаки на остров Змеиный в Черном море ВСУ поразили ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.
- У Вооруженных сил Украины появились проблемы под Северодонецком и Лисичанском в Луганской области. Оккупанты перебросили в этот район не менее трех батальонно-тактических групп.
- Российские оккупанты атаковали с дронов-камикадзе Краснопольскую громаду Сумской области. Ранены четыре человека.
- Армия РФ продолжает обстреливать Украину. В настоящее время захватчики атакуют Харьков.
- Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Киселевку Херсонской области. Теперь украинские защитники еще ближе к Херсону.