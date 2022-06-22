В Генштабе назвали три топ-направления по потерям РФ

За последние сутки было ликвидировано 130 российских оккупантов и десятки единиц военной техники

Генштаб обнародовал потери оккупантов за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала российского вторжения оккупанты несут огромные потери. По состоянию на 119-й день войны на территории Украины погибло 34 230 российских солдат. За последние сутки оккупанты понесли огромные потери на Славянском, Бахмутском и Авдевском направлениях.

Такую информацию обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:

личного состава 34230 (+130) человек ликвидировано,

танков ‒ 1496 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,

артиллерийских систем – 752 (+0) ед,

РСЗО – 239 (+0) ед,

средств ПВО – 99 (+1) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 182 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6) ед,

специальной техники – 60 (+1).

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил потери врага по состоянию на 22 июня.

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