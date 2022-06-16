Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант в Киеве ⚔ Рамштайн-3 Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Генштабе рассказали, где оккупанты понесли наибольшие потери

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 июня, 09:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ВСУ озвучили потери врага на 16 июня
Генштаб назвал потери российской армии
Генштаб назвал потери российской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина сто тринадцатые сутки противостоит российскому военному вторжению. ВСУ продолжают уничтожать врага и его боевую технику.

Так, за минувшие сутки россияне потеряли 200 человек личного состава, 9 танков, 7 артиллерийских систем и другую технику. Данные о потерях армии РФ с начала вторжения в Украину обнародовал Генштаб ВСУ.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1449 (+9) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц,
  • артиллерийских систем – 729 (+7) единиц,
  • РСЗО – 233 (+3) единицы,
  • средств ПВО – 97 (+0) единиц,
  • самолетов – 213 (+0) единиц,
  • вертолетов – 179 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица,
  • крылатых ракет – 129 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц,
  • специальной техники – 55 (+0) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Что происходит на фронте

Российские войска не оставляют попыток полностью оккупировать Северодонецк и обстреливают украинские позиции на разных направлениях, рассказали в Генштабе. Противник пытается сдерживать действия ВСУ и перегруппирует свои войска.

Реклама

Ночью оккупанты нещадно обстреливали Сумскую область – ударили по окрестностям Глухова и под Сумами. В результате атак россиян погибли по меньшей мере пять человек и еще более 10 ранены.

В Луганской области продолжаются жестокие бои в Северодонецке, где остаются 10 тысяч гражданских лиц. В течение суток россияне поливали огнем Белогоровку, Лисичанск, Северодонецк, в котором захватчики в очередной раз попали в "Стеклопластик" и неработающий опытный завод.

Сначала сообщалось, что над Николаевской областью пролетели две ракеты российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили одну из них.

Реклама

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 июня.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 16 июня
1
Личный состав 32950
Личный состав
2
Танки 1449
Танки
3
ББМ 3545
ББМ
4
Артиллерия 729
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 179
Вертолеты
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2494
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

История подвигов героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с нашими зарплатами?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.6

ВЫБОР УКРАИНЦЕВ
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21967

Binance Coin (BNB)

226.64

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

49.06

Theta (THETA)

1.28

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять