В Генштабе рассказали, где оккупанты понесли наибольшие потери

ВСУ озвучили потери врага на 16 июня

Генштаб назвал потери российской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина сто тринадцатые сутки противостоит российскому военному вторжению. ВСУ продолжают уничтожать врага и его боевую технику.

Так, за минувшие сутки россияне потеряли 200 человек личного состава, 9 танков, 7 артиллерийских систем и другую технику. Данные о потерях армии РФ с начала вторжения в Украину обнародовал Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1449 (+9) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц,

артиллерийских систем – 729 (+7) единиц,

РСЗО – 233 (+3) единицы,

средств ПВО – 97 (+0) единиц,

самолетов – 213 (+0) единиц,

вертолетов – 179 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица,

крылатых ракет – 129 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц,

специальной техники – 55 (+0) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Что происходит на фронте

Российские войска не оставляют попыток полностью оккупировать Северодонецк и обстреливают украинские позиции на разных направлениях, рассказали в Генштабе. Противник пытается сдерживать действия ВСУ и перегруппирует свои войска.

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Ночью оккупанты нещадно обстреливали Сумскую область – ударили по окрестностям Глухова и под Сумами. В результате атак россиян погибли по меньшей мере пять человек и еще более 10 ранены.

В Луганской области продолжаются жестокие бои в Северодонецке, где остаются 10 тысяч гражданских лиц. В течение суток россияне поливали огнем Белогоровку, Лисичанск, Северодонецк, в котором захватчики в очередной раз попали в "Стеклопластик" и неработающий опытный завод.

Сначала сообщалось, что над Николаевской областью пролетели две ракеты российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили одну из них.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 июня.