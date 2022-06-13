В Генштабе рассказали, где защитники Украины отразили вражеские штурмы

Оккупантам пришлось заменить более 100 единиц поврежденной техники

ВСУ успешно отражают штурмовые действия армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на 110-е сутки войны в Украине продолжают штурмовать позиции украинских войск на разных направлениях, но наши защитники мужественно их отбивают. В то же время враг терпит такие потери, что ему приходится менять много техники.

О происходящем рассказал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Как отмечается, на Славянском направлении оккупанты сосредотачивали усилия на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, но успеха не имели.

"Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.

В то же время на Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое и закрепляется по рубежу Роты – Мироновка.

Кроме этого, оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение и завладеть господствующими высотами, поэтому вели штурмовые действия в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское, но безуспешно. Также проводили воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

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Ранее американский Институт исследования войны (ISW) сообщал, что оккупанты пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска Донецкой области. В то же время на юге ВСУ ударили по российской армии – удалось уничтожить не только врагов, но и их технику.