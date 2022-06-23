В Генштабе рассказали, сколько врагов и техники "отминусовали" за сутки

Благодаря усилиям ВСУ, за минувшие сутки российская армия потеряла 200 военных, также было уничтожено более 20 единиц техники.
Об этом говорится в сводке Генштаба Украины на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 430 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1504 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед.,
- артиллерийских систем – 756 (+4) ед.,
- РСЗО – 240 (+1) ед.,
- средств ПВО – 99 (+0) ед.,
- самолетов – 216 (+0) ед.,
- вертолетов – 183 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед.,
- крылатых ракет – 137 (+0) ед.,
- кораблей/катеров – 14 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2548 (+5) ед.,
- специальной техники – 60 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 июня.