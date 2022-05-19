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В Генштабе сообщили о самых больших провалах оккупантов на Донбассе за сутки

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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19 мая, 07:30
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Россияне пытались наступать на пяти направлениях
Оккупанты терпят неудачи на Донбассе
Оккупанты терпят неудачи на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются вести наступление на Донбассе, однако в большинстве случаев удачи не имели и были вынуждены отступать. Кроме того, на Харьковском направлении россияне контратакуют и стремятся вернуть утраченные позиции. ВСУ успешно отражают эти атаки.

О таком сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении.

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На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

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На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имел.

На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не производил. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка, чтобы восполнить потери 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение из 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не производили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.

На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.

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