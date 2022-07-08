В Генштабе сообщили о топ-потерях врага за сутки и самом разгромном направлении

ВСУ уничтожили уже около 36 900 российских оккупантов

Армия России потеряла уже 1637 танков в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня, Главное управление разведки Минобороны

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским оккупантам. Наши украинские воины с начала войны уже уничтожили 3811 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1637 (+35);

боевых бронированных машин – 3811 (+14);

артиллерийских систем – 828 (+13);

РСЗО ‒ 247 (+0);

средств ПВО – 107 (+0);

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2);

крылатые ракеты – 155 (+0);

корабли/катера ‒ 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2685 (+20);

специальная техника – 66 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. В то же время данные уточняются.

Потери оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Ранее в Генштабе назвали направление, где Вооруженные силы Украины отбросили оккупантов назад. Также ISW назвали два новые направления наступления оккупантов в Украине.