В Генштабе сообщили о топ-потерях врага за сутки и самом разгромном направлении

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским оккупантам. Наши украинские воины с начала войны уже уничтожили 3811 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Какая ситуация
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1637 (+35);
- боевых бронированных машин – 3811 (+14);
- артиллерийских систем – 828 (+13);
- РСЗО ‒ 247 (+0);
- средств ПВО – 107 (+0);
- самолетов – 217 (+0);
- вертолетов – 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2);
- крылатые ракеты – 155 (+0);
- корабли/катера ‒ 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2685 (+20);
- специальная техника – 66 (+0).
В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. В то же время данные уточняются.
Ранее в Генштабе назвали направление, где Вооруженные силы Украины отбросили оккупантов назад. Также ISW назвали два новые направления наступления оккупантов в Украине.