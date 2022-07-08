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В Генштабе сообщили о топ-потерях врага за сутки и самом разгромном направлении

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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8 июля, 10:00
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ВСУ уничтожили уже около 36 900 российских оккупантов
Армия России потеряла уже 1637 танков в Украине.
Армия России потеряла уже 1637 танков в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня, Главное управление разведки Минобороны

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским оккупантам. Наши украинские воины с начала войны уже уничтожили 3811 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1637 (+35);
  • боевых бронированных машин – 3811 (+14);
  • артиллерийских систем – 828 (+13);
  • РСЗО ‒ 247 (+0);
  • средств ПВО – 107 (+0);
  • самолетов – 217 (+0);
  • вертолетов – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2);
  • крылатые ракеты – 155 (+0);
  • корабли/катера ‒ 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2685 (+20);
  • специальная техника – 66 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. В то же время данные уточняются.

Потери оккупантов.
Потери оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Ранее в Генштабе назвали направление, где Вооруженные силы Украины отбросили оккупантов назад. Также ISW назвали два новые направления наступления оккупантов в Украине.

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Данные на 09:00 8 июля
1
Личный состав 36900
Личный состав
2
Танки 1637
Танки
3
ББМ 3811
ББМ
4
Артиллерия 828
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 669
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2685
Транспорт
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Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

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