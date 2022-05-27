В Генштабе ВСУ назвали самое "убийственное" направление для оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 29 750 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1 322 танка.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.05
- личного состава – около 29750 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1322 (+7) единицы;
- боевых бронированных машин – 3246 (+11) единицы;
- артиллерийских систем – 623 (+6) единиц;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 206 (+0) единиц;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);
- крылатых ракет – 115(+1);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+1) единиц;
- специальная техника – 48 (+1).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 27 мая: Харьковская область больше всего пострадала от обстрелов рашистов, на Донбассе продолжаюсь ожесточенные бои за Северодонецк и Лиман, неспокойно и на Юге Украины.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев