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В Генштабе ВСУ подтвердили запрет покидать место проживания мужчинам призывного возраста – подробности

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 июля, 12:58
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На это должен дать разрешение военком
Украинцы призывного возраста не смогут уехать. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы призывного возраста не смогут уехать. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения военкома. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

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Подробности

Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта", — заявили в ведомстве.

В Генштабе отметили, что рассматривается дополнительное уточнение вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

В Раде появился новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект относительно запрета на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Подал в парламент законопроект член фракции "Слуга народа" Георгий Мазураш.

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Кто может покинуть Украину

  • мужчины у которых есть трое несовершеннолетних детей;
  • с 2 детьми до 14 лет;
  • с 1 ребенком до 14 лет и беременной супругой;
  • с 1 ребенком до 3 лет.

Также законопроект предлагает разрешить покидать Украину лицам, которые имеют рабочие, спортивные контракты в других странах, официальное подтверждение юридических лиц других стран по трудоустройству, или контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ, или бизнес в других странах.

Основанием для выезда, согласно этому проекту, также будут считаться контракты для моряков, обучение за рубежом, международные соревнования и разрешение на выезд от Кабмина для волонтеров и водителей гуманитарных грузов.

Ранее в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект, который также касался разрешения на выезд для мужчин. Инициаторами законопроекта выступали Михаил Лаба, Алексей Кузнецов и Анатолий Остапенко (все – представители фракции "Слуга народа").

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Они предлагали прописать в законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" запрет на выезд из страны военнообязанным (мужчинам с 18 до 60 лет). Действовать эта норма будет только во время действия военного положения.

При этом в законе хотят урегулировать и норму о том, кому можно будет покинуть Украину, исключения составят такие категории лиц:

  • многодетные отцы (3 и более детей до 18 лет);
  • отцы-одиночки;
  • мужчины с инвалидностью;
  • студенты/аспиранты/докторанты;
  • лица, определенные Кабинетом министров Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине освободили от мобилизации еще одну категорию населения. Также мы писали, почему Украине выгодна всеобщая мобилизация в РФ.

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