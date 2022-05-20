В Генштабе ВСУ сообщили о самых крупных потерях армии РФ за сутки

Россия потеряла уже почти 29 тысяч солдат

Украинские защитники уничтожают технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Российских оккупантов продолжают массово уничтожать в Украине. С начала масштабного вторжения армия РФ потеряла 28700 солдат. Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили 1263 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 до 20.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 28700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1263 (+9) ед.,

боевых бронированных машин – 3090 (+27) ед.,

артиллерийских систем – 596 (+1) ед.,

РСЗО – 200 (+1) ед.,

средств ПВО – 93 (+0) ед.,

самолетов – 204 (+1) ед.,

вертолетов – 168 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5),

крылатых ракет – 103 (+0) ед.,

кораблей /катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) ед.,

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

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Потери оккупантов

Вслед за кораблем! Украинские защитники разбили вражескую колонну

Войска РФ продолжают нести огромные потери в Украине. В этот раз артиллеристы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка разбили вражескую технику. Кадры эффектного уничтожения опубликовали в Сети. Об этом сообщила 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка на странице в Facebook.

На опубликованном видео можно увидеть, как украинские защитники ударили по колонне российских оккупантов, которая двигалась по полю.

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"Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой. Поэтому наши указывают им единственно правильное направление – вслед за кораблем. Потому что незачем по сеяному..." – подчеркнули в бригаде.

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