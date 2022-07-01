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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода 1 июля

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1 июля, 06:21
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В Украине прогнозируют жару
В Украине 1 июля ожидается жара
В Украине 1 июля ожидается жара / Фото: Коллаж: Сегодня

Июль в Украине начнется с солнечной и жаркой погоды, говорят синоптики. Температура воздуха будет достигать 34 градусов жары с переменной облачностью. Украинцам рекомендуется не выходить на улицу без необходимости, а если нужно выйти — не забывать о головных уборах и солнцезащитных средствах, а также не забывать пить воду. Прогноз погоды на 1 июля дал "Укргидрометцентр".

Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 1 июля?

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В западных областях днем прогнозируется от 29 до 34 градусов, ночью 15-21 градус. Жарче всего будет в Ужгороде, Львове и Луцке — до +34, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях на пару градусов прохладнее.

В северных областях днем температура составит 27-31 градус тепла, ночью 15-19.

На востоке Украины днем синоптики прогнозируют от 25 до 29 градусов, ночью будет прохладно — 11-16 градусов.

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В восточных областях днем температура поднимется до 27-30 градусов, ночью 15-17 градусов, в Одесской области до 20.

В центральной части страны прогнозируется 30-градусная жара, ночью станет прохладнее, 14-17 градусов.

В Киеве также будет жарко — до 31 градуса жары, ночью 17-19. Как и по всей Украине, в столице осадков не предвидится, переменная облачность.

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Прогноз народного синоптика

Народный синоптик Владимир Деркач ранее давал прогноз на все лето. По его словам, в июне должна была быть умеренно жаркая погода. На июль он прогнозировал сильные осадки. В апреле же синоптик прогнозирует типично летнюю погоду.

"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло ранее в прошлые годы", — сказал Деркач.

Он отмечал, что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий. Особенно это будет заметно, по прогнозу, в июле: ожидаются погодные явления от жары до мощных дождей и шквалов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также мы писали о том, кто подвержен метеозависимости и чем она опасна.

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