В ГУР озвучили текущие топ-цели РФ в Украине

Российская власть решает, что делать с Херсонской областью и планирует осенью там провести референдум. Об этом в эфире единого марафона на "Украина 24" в интервью Тиграну Мартиросяну рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Какие планы у России
"Стратегические планы остаются неизменными – это полная оккупация всей нашей территории. Говоря о более частичных планах – это прежде всего выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И мы видим, насколько они уверены в том, что они достигнут этого успеха, потому что началась уже подготовка проведения всевозможных референдумов, так называемых волеизлияний народов, чтобы решить их судьбу, возможно, уже в сентябре этого года", – рассказал Скибицкий.
Также он отметил, что "несколько лет подряд российские власти поднимали вопрос об объединении так называемых республик "ДНР" и "ЛНР". И сейчас стоит вопрос, что "делать с Херсонщиной: объявлять ее псевдогосударственное образование или объединение с Крымом, или другие вопросы, связанные с территорией".
Ракетный удар по Киеву
Когда завершится война
- Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.
- Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и ранее, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также деньги.
- Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае, на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.
- Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.