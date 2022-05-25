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В ГУР выяснили запасы высокоточного оружия у РФ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 мая, 17:32
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Российские военные не могут пополнять запасы
Вадим Скибицкий рассказал о том сколько оружия использовала уже Россия
Вадим Скибицкий рассказал о том сколько оружия использовала уже Россия / Фото: Коллаж: Сегодня

Воюя в Украине, РФ использовала уже около 60% запасов высокоточного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию "Крым.Реалии" представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", – сказал представитель ГУР.

Также он отметил, что в первые два месяца войны ракетные обстрелы были хаотичными, впоследствии ситуация поменялась. Сейчас враг не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз.

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"Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель – это от восьми до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования для того, чтобы быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне", – рассказал Скибицкий.

Чем Россия бомбит Украину

Россия применяет в Украине новейшее оружие. Речь идет о лазерных комплексах "Задира", которые могут прожигать цель и позволяют не тратить дорогостоящие ракеты.

Россия признала, что в ходе войны против Украины применила систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы. В Черниговской области оккупанты применили систему ТОС-1А "Солнцепек".

Кроме того, оккупанты используют кассетные боеприпасы во время обстрела жилых кварталов в Украине. Их выпускает враг с первых дней войны возле учебных заведений и больниц.

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Также РФ применяет против Украины гиперзвуковые ракеты. Они очень опасны, потому что их почти невозможно остановить.

Во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы.

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