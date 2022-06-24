В Кабмине рассказали, в каком году Украина может вступить в ЕС

В Европейский Союз Украина вступит, предположительно, в 2029 году. Об этом в эфире телемарафона заявила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк.
"Раньше – маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", – сказала она.
По ее словам, открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.
Она отметила, что получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.
"Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах", – рассказала она.
Путь Украины в ЕС
- Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на день раньше ряд глав европейских стран высказался за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.
- 23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский Союз. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию. В этот же день Страны Европейского Союза предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС.