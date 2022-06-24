В какие области Украины придет 30-градусная жара – прогноз Укргидрометцентра

Синоптики дали прогноз погоды на субботу

Синоптики рассказали, в какие регионы вернется летняя жара / Фото: Коллаж: Сегодня

По прогнозу погоды в Украине, 25 июня в западных и северных областях будет жарко и солнечно. На Закарпатье и во Львовской области синоптики обещают жару в 30 градусов и выше. На юге и востоке страны, а также в центральных областях, ожидаются дожди с грозами. В Киеве без осадков, до 27 градусов тепла.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 25 июня, рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях, в субботу ночная температура составит 12-15 градусов. Днем ожидается жаркая погода – 26-28 градусов. Во Львовской области будет 30-градусная жара, в Закарпатье – до 33. Без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На юге Укргидрометцентр обещает дожди с грозами. В Херсонской, Николаевской Одесской и Запорожской областях, а также в Крыму ночью будет 14-16 тепла. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Ветер восточный, 7-12 м/с.

В центральных областях также ожидаются дожди с грозами. Ночная температура 13-15 градусов, днем 24-26 тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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На севере Украины будет солнечно. В Сумской и Черниговской областях ночью воздух прогреется до 13-15 градусов, днем до 27. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На востоке Украины днем и ночью синоптики прогнозируют дожди с грозами. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ночная температура 14-16 градусов, днем 24-26. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу ночью ожидается 14-16 градусов, днем 25-27 тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

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