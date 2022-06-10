Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Киев приехал высокий гость из Великобритании и получил подарок от Зеленского

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 17:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стороны договариваются о дальнейшем сотрудничестве
Бен Уоллес уверен в нашей победе над Россией / Коллаж "Сегодня"
Бен Уоллес уверен в нашей победе над Россией / Коллаж "Сегодня"

В Киеве находится с визитом министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который прибыл в Украину, чтобы обсудить происходящее сейчас на восточном фронте нашей страны и понять, какую еще помощь может предоставить Соединенное Королевство.

О визите сообщает Офис президента Украины.

Реклама

Что известно

"Оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания показывает свое лидерство в поддержке Украины. Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия. Благодарен и его команде за этот визит, а также Великобритании, правительству, Премьер-министру за помощь", сказал в своем приветственном слове президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы видим, что Украина способна сейчас вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим в России на грани коллапса, по крайней мере, что касается военной мощи. Они сейчас также на грани истощения. Однако я знаю, что Великобритания никогда не сдается, и Украина не сдается", отметил иностранный гость.

Какую конкретно новую помощь готов предоставить Лондон, пока не сообщается. В ходе переговоров Зеленский подарил Бен Уоллесу марку "Русский корабль, иди..." со свой подписью.

Реклама

Двухстороннее сотрудничество

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:30 10 июня
1
Личный состав 31900
Личный состав
2
Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
4
Артиллерия 712
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 222
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 572
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2438
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
Истории героев
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с нашими зарплатами?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29605.07

Binance Coin (BNB)

296.38

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

58.16

Theta (THETA)

1.35

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
1 /2
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять