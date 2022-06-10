В Киев приехал высокий гость из Великобритании и получил подарок от Зеленского

В Киеве находится с визитом министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который прибыл в Украину, чтобы обсудить происходящее сейчас на восточном фронте нашей страны и понять, какую еще помощь может предоставить Соединенное Королевство.
О визите сообщает Офис президента Украины.
Что известно
"Оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания показывает свое лидерство в поддержке Украины. Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия. Благодарен и его команде за этот визит, а также Великобритании, правительству, Премьер-министру за помощь", – сказал в своем приветственном слове президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы видим, что Украина способна сейчас вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим в России на грани коллапса, по крайней мере, что касается военной мощи. Они сейчас также на грани истощения. Однако я знаю, что Великобритания никогда не сдается, и Украина не сдается", – отметил иностранный гость.
Какую конкретно новую помощь готов предоставить Лондон, пока не сообщается. В ходе переговоров Зеленский подарил Бен Уоллесу марку "Русский корабль, иди..." со свой подписью.
Двухстороннее сотрудничество
- Визит министра обороны Великобритании произошел на фоне сообщения о приговоре к смертной казни двух подданных Соединенного Королевства, который вынес им так называемый суд самопровозглашенного образования "ДНР".
- В бункерного президента РФ панику вызвало заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса,что Лондон отправит Украине неустановленное количество пусковых установок M270.
- Великобритания собрала спецотряд K-Cell для охоты на имущество российских олигархов.
- Роман Абрамович в спешке распродает свои британские активы.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"