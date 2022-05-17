В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком (фото, видео)

Экс-глава государства скончался 10 мая в возрасте 88 лет

Леонид Кравчук (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 17 мая, прощаются с президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком. Церемония проходит в Украинском доме на Крещатике.

Об этом сообщает "Сегодня".

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На входе в Украинский дом разместили плакаты с цитатами Леонида Кравчука. Также повесили плакат с фотографией, где зафиксирован момент присяги первого президента.

Фото: "Сегодня"

Одними из первых на церемонию прощания пришли братья Григорий и Игорь Суркисы, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, бывший председатель Верховной рады Александр Мороз. Экс-премьер министр Юрий Ехануров пришел с удостоверением "Державна Дума України", подписанным Леонидом Кравчуком.

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Советник главы МВД Антон Геращенко (с цветами). Фото: "Сегодня"

После церемонии прощания пройдут похороны на Байковом кладбище. Первый президент будет похоронен рядом с недавно умершими мэром Киева Александром Омельченко и экс-депутатом Ефимом Звягильским.

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Провести в последний путь Леонида Кравчука также пришел народный депутат Вадим Новинский и министр обороны Алексей Резников.

Проблемы со здоровьем у Кравчука

Операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня 2021 года. По информации СМИ, Леонид Макарович после сложной операции провел более месяца в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как сложное.

В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание и даже стал узнавать своего внука, но говорить не мог. Также сообщалось, что первый президент Украины проходил реабилитацию в Германии.

Кроме этого, по состоянию здоровья Кравчук был вынужден сложить полномочия главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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