В Киеве возобновили работу уже 16 диппредставительств — МИД

Дипломаты возвращаются в украинскую столицу

В Киев возвращаются посольства/Фото: УНИАН, коллаж: "Сегодня"

С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. На сегодняшний день уже 16 представительств работают в столице.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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По состоянию на 18 апреля в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

Посольство Италии возобновило работу в Киеве

Посольство Италии в Киеве с понедельника, 18 апреля, возобновило работу. В пятницу, 15 апреля, в украинскую столицу вернулся посол Италии Пьер Франческо Дзадзо.

"Посол Дзадзо прибыл в Киев и вновь открыл посольство, которое будет полностью функционировать с понедельника. Это символ Италии, которая не тратит времени даром, никогда не перестает верить в дипломатию и упорно стремится к миру", — написал ранее в Twitter министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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