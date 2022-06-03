В Киевской области увеличилось число людей, убитых оккупантами

Большинство из местных жителей были убиты из стрелкового оружия

Оккупанты убили много людей в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 3 июня в Киевской области обнаружили 1 314 тел местных жителей, которых убили российские оккупанты. Большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 2 июня нашли еще одного погибшего возле Бородянки.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире национального марафона.

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"На сегодняшний день уже 1 314 тел погибших. Это гражданские люди, которые не имели отношения к военным формированиям. Это обычные гражданские люди. Большинство из них были убиты именно из стрелкового оружия, а не во время взрывов", – рассказал он.

Небитов добавил, что 2 июня вблизи Бородянки эксгумировали тело местного жителя 1982 года рождения. Его застрелил российский снайпер, когда мужчина пытался взять продукты из машины.

В Мариуполе оккупанты убили шесть человек ради пропагандистского видео

Российские оккупанты расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ. Теперь они начали разбирать завалы, чтобы уничтожить доказательства военных преступлений. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

"Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая.

Сейчас оккупанты приступили к уничтожению разбора завалов доказательств собственных преступлений в этом районе", – говорится в сообщении.

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Из-под завалов одного дома извлекли тела шестерых погибших – пять мужчин и одна женщина. Их сразу вывезли в братскую могилу в с. Виноградное.

"Это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видеоконтента. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее преодолели", – подчеркнул Андрющенко.

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