В Лисичанске мужчина бросил гранату в полицейских, есть жертвы

Местный житель бросил в правоохранителей взрывное устройство, его сейчас ищут

Один полицейский погиб, еще двое ранены. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время оперативных мероприятий в Лисичанске убит сотрудник полиции, ранены еще двое.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Так, 18 апреля в Лисичанске во время изъятия представителями территориальной обороны совместно с сотрудниками ГУНП в Луганской области гранаты у гражданина Украины 1980 года рождения, последний бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.

В результате смертельное ранение получил оперуполномоченный Северодонецкого районного управления полиции.

Еще двое полицейских ранены. У первого – множественные осколочные повреждения левой руки. У второго – огнестрельное осколочное ранение лица.

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В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию мужчины.

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