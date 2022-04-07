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В Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы – Гайдай

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 апреля, 15:26
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С начала полномасштабной войны России и Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение
Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты уничтожают больницы Луганщины. Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты уничтожают больницы Луганщины. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы. Медучреждения разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

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По его словам, с начала полномасштабной войны России и Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение.

"На фото Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была", – написал Гайдай.

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Сейчас больница осталась на оккупированной части города, а оккупанты снимают видео и обвиняют украинских военных в разрушениях.

"Предатель-главный врач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Рашисты умышленно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить. Больницы мы отстроим, а предатели ощутят действие Закона о коллаборантах", – отметил глава Луганской ОВА.

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Разрушенная больница в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Оккупанты расстреливают жилые кварталы в Рубежном и Северодонецке – Гайдай

Российские войска продолжают обстреливать жилые дома в Луганской области. Под ударом – Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и другие населенные пункты. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как отметил Гайдай, власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", чтобы сберечь как можно больше людей, однако россиянам безразлично мирное население.

"Кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной общине. Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и продолжался всю ночь, идет и до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады", – проинформировал глава ОВА.

В свою очередь Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила в Facebook, что в Северодонецке в результате обстрелов разрушено более 10 многоэтажных домов, произошло возгорание по меньшей мере 5 частных жилых домов, горели общеобразовательная школа, торговый центр и многочисленные гаражные кооперативы. В Лисичанске из-за обстрела загорелся цех завода, в Рубежном горели жилые дома.

"Несмотря на циничные намерения российских оккупантов сжечь и уничтожить нашу родную Луганщину, спасатели Луганской области ликвидировали все пожары", – говорится в сообщении.

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