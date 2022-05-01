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В Мариуполе идет эвакуация людей с "Азовстали", в ООН ситуацию назвали очень сложной

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 мая, 17:44
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Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию Украины
Из Мариуполя эвакуируют людей. Фото: коллаж "Сегодня"
Из Мариуполя эвакуируют людей. Фото: коллаж "Сегодня"

Красный Крест подтвердил, что операция по эвакуации из Мариуполя продолжается сегодня, 1 мая. Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля.

Об этом пишет CNN.

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Как заявили в Международном комитете Красного Креста, операция по обеспечению безопасного прохода продолжается в координации с ООН и сторонами конфликта.

"Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени. МККК настаивает на том, что никакие подробности не могут быть раскрыты до тех пор, пока ситуация не позволит, так как это может поставить под серьезную угрозу безопасность гражданских лиц и конвоя. Соответствующие местные власти обсуждают с гражданскими лицами практические детали", – говорится в сообщении.

ООН также подтвердила, что сейчас идет операция по эвакуации гражданских людей из "Азовстали", пишет Telegram-канал "Украина 24".

Пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу назвал ситуацию "очень сложной" и отказался от подробностей.

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Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил об эвакуации гражданских с "Азовстали". По его словам, первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию.

"Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что в Мариуполе до сих пор проживает около 100 тысяч человек, хотя город сильно пострадал в результате обстрелов и авиаударов российских войск.

Из Мариуполя эвакуировали женщин и детей, которых достали из-под завалов

В Мариуполе из территории "Азовсталя" удалось вывезти 20 гражданских, а это женщины и дети, которые должны выехать в Запорожье. Также военные продолжают доставать мирных людей из-под завалов. Об этом сообщает командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь.

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"Проводится специальная спасательная операция военными "Азов", которые достают специальным тросом из-под завалов гражданских. Это пожилые женщины, дети. Мы надеемся, что у нас получится эвакуировать всех мирных людей", – говорит командир полка "Азов".

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