В Мариуполе оккупанты хотят тотальной русификации школ и обучать трем предметам

В Мариуполе российские оккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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По ее словам, в рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать всего три предмета – русский язык и литературу; историю России и математику.
"Захватчики также устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе. Несогласным угрожают "негативными" последствиями – от "фильтрационных лагерей" до ограничения "гуманитарной" помощи", – написала Денисова.
Уполномоченная заявила, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка.
Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что после того, как оккупанты закончили разбирать завалы на месте разбомбленного драматического театра в Мариуполе, они придумали новое циничное действо. В месте, которое стало могилой сотен людей, начали устраивать экскурсии.
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