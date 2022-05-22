В Мариуполе оккупанты хотят тотальной русификации школ и обучать трем предметам

Захватчики также устраивают собрание учителей

Людмила Денисова заявила, что оккупанты хотят внедрить свои стандарты в школы Мариуполя. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские оккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, в рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать всего три предмета – русский язык и литературу; историю России и математику.

"Захватчики также устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе. Несогласным угрожают "негативными" последствиями – от "фильтрационных лагерей" до ограничения "гуманитарной" помощи", – написала Денисова.

Уполномоченная заявила, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что после того, как оккупанты закончили разбирать завалы на месте разбомбленного драматического театра в Мариуполе, они придумали новое циничное действо. В месте, которое стало могилой сотен людей, начали устраивать экскурсии.

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