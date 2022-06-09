В Мариуполе оккупанты начали выдавать рублевые пенсии: и это превратили в ад

Выдача денег превратилась в издевательства

Очередь на пенсии в Мариуполе расписана до конца месяца. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты начали выдавать пенсии от России во временно оккупированном Мариуполе. По данным захватчиков, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров, а в пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысячи гривен.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

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Какая ситуация

Как отмечается, украинские источники сообщают и о другом – около 10 тыс. мариупольцев принципиально не подали документ на подачки оккупантов.

"Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательства. Очередь расписана до конца месяца, но опять-таки – это не спасает от хамства и битвы за выживание", – рассказал Андрющенко.

По его словам, главный вопрос – откуда деньги и как выдают:

"Выдают налом, который накануне броневиками был завезен. В рублях. Это прекрасно демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов Путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько, сколько нужно. Современная история денег России – это такой же фейк, как и сама Россия".

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Ранее Петр Андрющенко рассказывал, как в городе люди выстаивают огромные очереди за пищевыми продуктами от российских захватчиков. Раздача устроена в бывшем торговом центре "Метро", в очереди стоят по 1,5-2 тысяч человек. Также он выложил фото того, что выдают мариупольцам.

Также "Сегодня" писало о том, что оккупанты РФ в Мариуполе вербуют местных жителей для работы в бывших местах наказаний, где оборудованы застеночные.