Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Мариуполе оккупанты начали выдавать рублевые пенсии: и это превратили в ад

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июня, 17:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выдача денег превратилась в издевательства
Очередь на пенсии в Мариуполе расписана до конца месяца.
Очередь на пенсии в Мариуполе расписана до конца месяца. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты начали выдавать пенсии от России во временно оккупированном Мариуполе. По данным захватчиков, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров, а в пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысячи гривен.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

Реклама

Какая ситуация

Как отмечается, украинские источники сообщают и о другом – около 10 тыс. мариупольцев принципиально не подали документ на подачки оккупантов.

"Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательства. Очередь расписана до конца месяца, но опять-таки – это не спасает от хамства и битвы за выживание", – рассказал Андрющенко.

По его словам, главный вопрос – откуда деньги и как выдают:

"Выдают налом, который накануне броневиками был завезен. В рублях. Это прекрасно демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов Путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько, сколько нужно. Современная история денег России – это такой же фейк, как и сама Россия".

Реклама

Ранее Петр Андрющенко рассказывал, как в городе люди выстаивают огромные очереди за пищевыми продуктами от российских захватчиков. Раздача устроена в бывшем торговом центре "Метро", в очереди стоят по 1,5-2 тысяч человек. Также он выложил фото того, что выдают мариупольцам.

Также "Сегодня" писало о том, что оккупанты РФ в Мариуполе вербуют местных жителей для работы в бывших местах наказаний, где оборудованы застеночные.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:20 9 июня
1
Личный состав 31700
Личный состав
2
Танки 1398
Танки
3
ББМ 3438
ББМ
4
Артиллерия 711
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 562
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2421
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.41

TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30096.52

Binance Coin (BNB)

289.65

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

61.13

Theta (THETA)

1.42

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,49
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
1 /2
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять