В Мариуполе оккупанты проводят "обыски и зачистки" в Приморском районе

В Мариуполе российские оккупанты взламывают уцелевшие дома и рисуют буквы "Z" на домах, которые будут использовать для расселения своих военных Об этом в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, оккупанты начали не просто создание иллюзии мирной жизни, но и собственное обустройство. Сейчас проходят "обыски и зачистки" в Приморском районе города, приближенном к выезду в село Мелекино.
"Непригодные для расселения дома захватчики разграбляют, оставляют открытыми и именно их планируют для дальнейшего компактного расселения в зоне "условной безопасности" мариупольцев", – рассказал он.
Ситуация в Мариуполе
В городе оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.
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ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.
Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать "следы следов" сокрытия преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.
Ситуация на "Азовстали"
- Оказалось, что экс-начальник смены "Азовстали" в Мариуполе Александр Чуприн сдает российским оккупантам информацию о заводе. В подвалах "Азовстали" продолжают находиться украинские военные и около тысячи мирных жителей.
- Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, так как хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных.
- Одним из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя стало 23 апреля. Россия атаковала украинских военных на "Азовстали" из всего оружия, из которого могла.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина пока не готова к военному разблокированию Мариуполя. Военные, осажденные на "Азовстали", это понимают.
- В то же время жители Мариуполя, оставшиеся в разрушенном городе, вынужденные жить в бомбоубежищах. У людей проблемы с едой, питьевой водой, средствами личной гигиены. Они вынуждены спать среди плесени на стенах вместе с маленькими детьми. Помогают им выживать украинские защитники.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"